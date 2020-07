Himmelstormfestivalen i Torup er aflyst, men fredag eftermiddag venter en minifestival for børn med to koncerter på Junglescenen. Foto: Lars Skov

Mini-Himmelstorm kun for børn

Som et plaster på såret for de mange børn, som gæster den særlige festival, bliver der imidlertid på fredag 24. juli en Mini-Himmelstorm. Således åbner Junglescenen for en enkelt eftermiddag med to gratis koncerter for børn og unge.