Mindre smitte, mere åbning

Det går op ned med smittetallene, som søjlerne viser. Heldigvis er coronasmitten netop nu aftagende i Halsnæs. Grafikken bygger på tal fra SSI.

Coronasmitten i Halsnæs fortsætter med at falde og nærmer sig nu tidligere tiders lave niveau

Halsnæs - 20. april 2021 kl. 11:01 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Den seneste uge har budt på 13 nye covid-19 tilfælde i Halsnæs, hvilket svarer til en incidens på 41,5. Hermed nærmer coronasmitten sig igen tidligere tiders lave niveau i Halsnæs efter nogle uger med bekymrende høje smittetal - og en incidens helt oppe på 268,4 for to uger siden.

Coronasmitten er ikke jævnt fordelt over kommunen: Melby har haft endnu en uge med nul smittede, mens Ølsted med fire smittede den seneste uge har kommunens p.t. højeste incidens på 128.

Med i genåbningen igen Med de lavere smittetal i Halsnæs, er vi igen fuldt ud med i genåbningen.

Onsdag 21. april kan restauranter, værtshuse og caféer åbne igen, og det samme kan flere kultur- og idrætstilbud.

F.eks. kan museer og biblioteker åbne igen, og der bliver også åbnet for indendørs idræt for børn og unge under 18 år samt ældre over 70 år.

Børn og unge må højst være 25 samlet, mens de ældre højst må være 10 samlet - de ældre skal have coronapas for at deltage.

Nyt er det også, at skolelever i 5.-8. klasse, som modtager indendørs klasseundervisning hver anden uge, nu får mulighed for at modtage udendørs undervisning de øvrige uger.

Musikskole og Billedskole kan igen tage imod elever, dog er sangaktiviteter ikke omfattet af genåbningen.

Der kan læses mere om den aktuelle genåbning på kommunens hjemmeside halsnaes.dk

Aktuelle testmuligheder Nu hvor smitten er på vej ned, skrues der ned for de ekstra testmuligheder.

De to permanente testcentre, altså PCR-test i Gubben (husk tidsbestilling på coronaprover.dk) og kviktest i Gjethuset (ingen tidsbestilling), har fortsat åbent.

Til gengæld er de midlertidige testmuligheder på Maglehøj og ved fem dagligvarebutikker lukket ned igen.

I Ølsted er smittetallet også er faldende, men stadigt højt i forhold til resten af Halsnæs. Derfor arbejder Halsnæs Kommune på at få Region Hovedstadens podebil på besøg i Ølsted i et par dage.

Hvis det lykkes, vil tid og sted kunne findes på www.halsnaes.dk.