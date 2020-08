Mindeord om Martin Klit

Brugsen med Martin voksede med årerne ,og omsætningen blev større og større. Brugsen tiltrak mange fra nær og fjern. Martin var kendt som en omgængelig og altid nærværende person, og han var altid parat til at hjælpe. Ølsted Brugs var i Martins tid kendt som et sted, hvor man kunne købe alt.

Brugsen var Martins liv. Han mødte som regel ved 5-tiden om morgen og gik ofte først hjem ved 21-tiden alle ugens dage. Folk med god hukommelse kan dog huske, at der var dage, hvor Martin har holdt fri! Martin var uddeler i Ølsted Brugs i over 36 år, hvorefter han gik på pension.

Fra 2010 var Martin lidt mere "løs på tråden". Selvom Martin var blevet pensionist, hjalp han den nye ledelse i Ølsted Brugs i gang. Pensionist tilværelsen var ikke lige noget for Martin, så han blev deltidsansat på sin tidligere arbejdsplads, brugsen i Lynge, hvor han arbejdede indtil januar i år. Martin var i mange år en flittig håndboldspiller i Ølsted IF, ligesom han i nogle år også deltog i motionsløb. I de senere år blev det byttet ud med motionscykling på racercykel.

Han har været med i borgerforeningens bestyrelse og senest formand for den lokale grundejerforening. Martin var også en af to, som sørgede for at vedligeholde de grønne arealer i den lokale grundejerforening, samt aktiv hjælper omkring Ølsted Sommerscene. Martin har i det hele taget været et meget stort aktiv for Ølsted.