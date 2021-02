Millionpulje uddeler penge til nye Underværker

Fonden Realdania har 42 mio. kroner i pengetanken til at støtte til nye ildsjæleprojekter fra millionpuljen Underværker, og som eksempel på et initiativ fremhæves foreningen Andelsgaarde i Melby, der tidligere er støttet med 1 mio. kroner.

En række projekter i regionen er tidligere sat i værk med en økonomisk håndsrækning fra Underværker – heriblandt ’Fælleshus under Klimaskærm’, som den almennyttige forening Andelsgaarde i Melby står bag. Foreningens idé er at lave stedets gamle stald og lade om til en helt ny type fælleshus under et drivhus, der fungerer som klimaskærm:

”Hos Andelsgaarde har vi haft et ønske om at forene fællesskab med produktion af klimavenlige grøntsager – det har vi nu fået mulighed for, og vi vil opfordre alle andre, der også har en drøm om at skabe bæredygtige lokalmiljøer, om at søge støtte og finde det gå-på-mod, der skal til,” siger Rasmus Willig, én af initiativtagerne bag projektet.