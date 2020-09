Hundested-hallen, der p.t. er lukket pga. problemer med tagkonstruktionen, kan få en »søster«, hvis Venstre kan få flertal for forslag. Foto: Niels J. Larsen

Millioner på vej til idrætten

Halsnæs - 17. september 2020 kl. 04:57 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det begyndte med, at borgmester Steffen Jensen (S) lancerede forslaget om en helt ny svømmehal i Frederiksværk. Det blev i forbindelse med førstebehandlingen af budgettet tirsdag i byrådssalen fulgt af en række andre gode ønsker til idrætten i Halsnæs Kommune.

Således foreslår Venstre, at der bygges en ny idrætshal i Hundested ved siden af den nuværende. Venstre vil samtidig øge den årlige idrætspulje til syv mio. kr. og foreslår, at der anlægges en kunstgræsbane i Melby.

Også fra andre sider var der - knap så store - løfter til idrætten. Borgmesterens forslag om en ny svømmehal bliver positivt modtaget af Venstre, SF og Enhedslisten. De to første partier mener dog, at det ikke behøver at være allerede i 2023, som Steffen Jensen har foreslået.

Socialdemokratiet vil også gerne øge den årlige idrætspulje, dog næppe til de syv mio. kr. som Venstre ønsker. I borgmesterens budgetforslag er anført to mio.kr.

På byrådsmødet støttede Thue Lundgaard (EL) op om forslaget om en ny svømmehal, men talte samtidig for, at man også tilgodeser de mindre idrætsgrene, der har brug for bedre faciliteter og nævnte som eksempel bueskydning.

Venstre foreslår videre en ordning med idrætspas, som det kendes fra andre kommuner, hvor der ydes tilskud til udsatte børn og unge med betaling af kontingent og andet udstyr, så de kan blive aktive i idrætsforeninger. Ordningen skal gælde aldersgruppen 5-18 år og man vil afsætte 1,7 mio. kr. årligt.

Blandt andet Gribskov Kommune har en pulje til idrætspas i dag, mens børn, unge og foreninger i Halsnæs er henvist til at søge tilskud fra organisationen Broen, der støtter på tilsvarende vis. Forslaget fra Venstre fik ros af Olaf Prien (SF), der nævnte, at SF har et tilsvarende forslag om kulturpas.

