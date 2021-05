Milliardærs planer afsløret: Vil bygge sommerhuse i grøn kile

Den frygt, en række naboer til den grønne kile i Melby gav udtryk for allerede i sommer, om at byggematadoren Svend Petersen ønsker at bygge sommerhuse i stor stil efter at have købt flere gårde i området, viser sig nu at holde stik.

Dengang i juli 2020 afviste Halsnæs Kommune at have fået henvendelser om byggeprojekter, og det blev slået fast, at det ikke med de nuværende planbestemmelser kunne komme på tale at opføre sommerhuse på arealerne tilhørende Muldstensgården og Lindegården.