Milliardær lavede kystsikring på nabogrund uden tilladelser

Millardær og ejendomsmatador Svend Petersen etablerede i 2019 en skråningsbeskyttelse med store sten ved sin strandejendom Hyllingebjergvej 70 i Liseleje. Der var bare det ene problem, at han ikke forinden havde ansøgt Halsnæs Kommune om projektet. Og det andet problem at kystsikringen blev anlagt på naboens grund, uden at denne havde givet tilladelse til det!