Se billedserie Her var indtil for lidt over en uge siden et beskyttet dige. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Milliardær anmeldt for at ødelægge beskyttet natur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Milliardær anmeldt for at ødelægge beskyttet natur

Halsnæs - 16. marts 2021 kl. 04:03 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Ejendomsmatador, millionær og udlandsdansker Svend Petersen blev i forrige uge politianmeldt for at fjerne et naturbeskyttet dige på en nyerhvervet mark i den grønne kile mellem Melby og Liseleje.

Naboer så en rendegraver ødelægget diget og tilkaldte politiet. Fjernelsen af diget skete dagen efter et møde med Halsnæs Kommune fordi at Svend Petersen tidligere har oppløjet et ligeledes beskyttet overdrev. Begge naturødelæggelser behandles nu i Halsnæs Kommune. Sagen om diget er videregivet til Slots- og Kulturstyrelsen, der kan kræve genetablering af det ødelagte. Halsnæs Kommune skal samtidig beslutte, om man vil indgive en politianmeldelse mod Svend Petersen.

- Den agressive ejer fortsætter sin destruktive færd i det grønne, bevaringsværdige område. At grave et fredet dige op er under al kritik og ganske meningsløst og ødelæggende for naturen, siger formand for DN Halsnæs Birgitte Benzon Bang.

Milliardæren, der har sommerhus i Liseleje men er bosiddende i Letland, har indenfor to år opkøbt tre gårde i området for samlet 20 mio. kr. Naboer frygter at hans planer er at bygge sommerhuse, men det afviser Halsnæs Kommune er muligt, da man ikke vil søge om at inddrage landzonejord til det formål.