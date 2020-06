Aktiekapitalen i Mille FOod bliver fordoblet. Ejerne har skudt yderligere 40 mio. kroner ind i selskabet. Foto: unknown

Mille Food får økonomisk indsprøjtning

Halsnæs - 22. juni 2020 kl. 04:50

På en ekstraordinær generalforsamling har Mille Food A/S fået godkendt en forhøjelse af aktiekapitalen i selskabet. Det skriver Frederiksborg Amts Avis mandag.

Aktiekapitalen lød før på 40 millioner kroner, men er nu fordoblet. Virksomheden, der primært producerer og eksporterer modermælkserstatning til Kina, har nu en samlet aktiekapital på 80 millioner kroner. Forhøjelsen er godkendt af selskabets ejere, der også står bag den ekstra kapital.

- Det er glædeligt, at der er lyst og vilje til at investere i Mille Food A/S. Den nye kapital tilføres for at optimere driften og booste den fremtidige vækst, siger Christian Dehlholm, administrerende direktør i Mille Food. '

Han gør det klart, at de ekstra millioner skal indgå i den videre drift af Mille Food og betyder, at virksomhedens soliditet - altså, hvor godt økonomisk rustet virksomhenden er til at klare nedgangstider - er »væsentligt forbedret«.

Mille Foods moderselskab Mille Dairy har til huse i Shanghai, og det er herfra, at selskabet bedriver salg og marketing af produkterne fra fabrikken i Hundested. Den indsats er forgrenet over hele Kina, og produkterne sælges i over 10.000 butikker i hele landet. Derfor kunne man foranledes til at tro, at virksomheden har været særligt hårdt ramt under COVID-19 pandemien, som netop menes at udspringe i Kina.

- Mille Food har været påvirket af corona allerede fra januar 2020, hvor det meste af dansk erhvervsliv først opdagede det i marts. Det skyldes vores relationen og kundeforholdene til Kina, hvor udbruddet jo fandt sted, siger Christian Dehlholm.

