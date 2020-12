Mille Food får ny direktør

Da afgående adm. direktør i Mille Food Christian Dehlholm tiltrådte sidste år, stod han i spidsen for at genetablere en stabil produktion og eksport samt genoprette et solidt samarbejde med myndighederne. Virksomheden havde forinden måtte stoppe produktionen grundet mangelfuld dokumentation for indkøb af råvarer.