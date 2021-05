Milepæl for skolebyggeri

Mandag var en længe ventet dag på Ølsted Skole, der er i forandring med en omfattende renovering og desuden opførelse af en ny tilbygning.

Det var tid til coronavenligt rejsegilde under spærene på den nye tilbygning, og skoleleder Thomas Karlsen kunne byde velkommen under tagryggen, med et smugkig på den udsigt over by og land, som udskolingens elever kommer til at kunne nyde fra deres nye lokaler fra næste skoleår.

Fra både skoleleder og Thomas Tuesgaard, T-T Tømrer og Snedkerfirma, lød der tak for indsats og samarbejde i forbindelse med byggeprojektet, som startede sidste sommer.

"Ølsted Skole kan også kan fejre at være på sporet i forhold til tidsplanen i byggeprocessen, og vi ser meget frem til at kunne indvie den endelige version, så vores elever og lærere i udskolingen kan få glæde af det," melder Thomas Karlsen.