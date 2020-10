Midlertidig omfartsvej i Kregme

I forbindelse med ombygning af Kregmerundkørslen til lysreguleret kryds har Vejdirektoratet søgt Halsnæs Kommune om landzonetilladelse til en midlertidig vej, som skal føre trafikken uden om selve byggeområdet.

Det omhandler en såkaldt interimsvej, hvor Hillerødvej føres i en bue ind over Kappelhøjvej, mens Frederikssundsvej forlænges ret gennem rundkørslen til den nye vejføring, og der anlægges et midlertidigt lyskryds: "Dette vil friholde hovedparten af arbejdsstedet for trafik, og trafikken vil blive mindre generet af vejarbejdet. Kappelhøjvej afspærres midlertidigt ved tankstationen. Efter afslutning af anlægsarbejdet vil interimsvejen blive fjernet igen, og arealerne retableret," står der i høringsmateriale om sagen på kommunens hjemmeside www.halsnaes.dk, hvor det også fremgår, at kommunen har givet tilladelse med en række forbehold, bl.a.:



I dialog med Nordsjællands Museum gennemføres de nødvendige arkæologiske udgravninger og forundersøgelser, inden anlægsarbejdet gennemføres.

De midlertidige vejanlæg m.m. fjernes igen efter afslutning af anlægsarbejdet, og eventuelle fremmede materialer bortskaffes på korrekt vis.

Arealerne uden for det fremtidige vejforløb retableres, som det var oprindeligt – herunder koteforhold.

Der skal træffes aftale med ejer, Naturstyrelsen, om brug af arealet.

Retableringen skal være afsluttet senest to måneder efter ibrugtagningen af det nye krydsanlæg (dog kan eventuel beplantning udsættes til senere, hvis det er vejrmæssige årsager er hensigtsmæssigt).

Naboer er blevet hørt i forbindelse med sagsbehandling af interimsvejen, og desuden vurderer plan- og bygafdelingen, at interimsvejen og anlægsarbejderne ikke påvirker "Natura-2000 området ved Arresø, da der skal sikres mod tilledning af skadelige stoffer, og anlægget i øvrigt er midlertidigt og vil blive fjernet igen."

I forbindelse med ombygningen af rundkørslen gik entreprenørvirksomheden Eriksson sidste måned i gang med at anlægge til- og frakørsler ved det kommende kryds, og der anlægges en ny vej til Gyden med godt 10 husstande.