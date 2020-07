Michael Harjo Schmidt.

Michael har kæmpet for bedre bredbånd i to år

Halsnæs - 16. juli 2020 kl. 14:58

Få personer kan tale bedre med, om de udfordringer og det arbejde, som er forbundet med at få bedre bredbånd til et område med dårlig digital infrastruktur, end Michael Harjo Schmidt fra Liseleje. I over to år har han arbejdet for at få fibernet til badebyen, men han er endnu ikke nået i mål.

- Det har været en lang, sej kamp, men kan efterhånden se lys for enden af tunnellen, siger han til Frederiksborg Amts Avis.

Kampen for bedre bredbånd startede, da Michael Harjo Schimdt og familien i november 2016 stod overfor en flytning fra Frederiksværk til Liseleje. Til dagligt arbejder han i IT-branchen og i sin fritid »nørder« han med egne ord det samme. Ordentlig bredbånd var derfor en væsentlig faktor for ham.

- I Frederiksværk var der dengang god internet med god hastighed, og da jeg stod overfor at købe hus i Liseleje, undersøgte jeg bredbåndsmulighederne i byen. Det var faktisk tæt på, at jeg ikke købte huset, fordi den digitale infrastruktur herude er elendig, siger Michael Harjo Schmidt.

Ingen egoist I dag har Liselejes bredbåndsforkæmper droppet at få hurtigere bredbånd til byen ved hjælp af bredbåndspuljen.

- Jeg har de to forgange år forsøgt at søge bredbåndspuljen, men uden held, siger Michael Harjo Schmidt og fortsætter:

- Puljen er mest egnet til mindre områder, for eksempel enkelte veje - hvor beboerne går sammen om at give samtykke. Her kan det gå, hvis en enkelt siger fra, men hvis to ikke er med, så ryger man udenfor retningslinjerne til at få støtte. Derfor er det nærmest umuligt at få hele Liseleje med på vognen, selvom man stemmer døre og tegner og fortæller på de sociale medier, siger Michael Harjo Schmidt.

Alligevel har han stædigt fortsat arbejdet for bedre bredbånd til hele byen.

- Jeg kunne godt være total egoistisk og søge på vegne af den vej, jeg bor på, men jeg vil gerne gør det for hele byen ikke bare mig selv. Når turisterne kommer falder hastigheden på alle forbindelserne, så Liseleje har brug for en god løsning, og det ville være fiberinternet, siger han.

Fiberkamp I stedet har han taget kontakt direkte til flere fibernetudbydere, blandt andet TDC. De købte for flere år siden den daværende DONG-infrastruktur i området, men har i følge Michael Harjo Schmidt »siden siddet på den uden at gøre noget«.

- Men tiderne er skiftet nu. Nu er der nærmest kamp om at få lov at grave fiber ned, så nu handler det om at gøre opmærksom på sit område og få Liseleje på deres kort ved at vise, at der er mange interesserede borgere herude.

Han har derfor kæmpet for at brede budskabet for at samle nok tilkendegivelser sammen til, at Liseleje er interessant for udbyderne.

- Kan man stille med 80 procent tilkendegivelser i én by, så er de der indenfor et halvt år. Det kan vi ikke, for det har været svært at nå ud til alle, men jeg tror også, at mindre kan gøre det, siger Michael Harjo Schmidt.

Forhåbningsfuld I Facebook-gruppen Fibernet til Liseleje har han løbende opdateret interesserede borgere i kampen.

- Vi er så langt nu, at der er lavet en færdig business case, som nu skal vurderes af de høje herrer i TDC's styregruppe. Vender de tomlen op, så kommer TDC og graver fiber ned, siger bredbåndsforkæmperen.

Vender TDC tomlen ned, står andre klar i kulissen.

- Jeg er blevet kontakt af andre, som har fået nys om mit projekt, og som er ved at projektere området. De vil også gerne grave fiber ned i området, så jeg er mere forhåbningsfuld for, at vi finder en løsning, end jeg har været længe.