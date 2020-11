Det brune pulver ser ikke ud af meget, men både forskere og forretningsfolk kan se kæmpe potentiale i materialet. Foto: Nordisk Staal

Metalpulver med skjulte evner kan føre virksomhed til tops

Halsnæs - 05. november 2020 kl. 04:11 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Et brunt metalpulver er længe blevet regnet for affald eller restprodukt i fabrikshallerne hos Nordisk Staal i Frederiksværk, men den opfattelse har nu ændret sig. Metalpulveret viser sig nemlig at have unikke egenskaber til 3D-print i metal - en branche, som er i hastig vækst, men stort set ikke-eksisterende i Danmark. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Der er ikke mange producenter i verden. I Danmark er vi helt sikkert de første, og der er gode muligheder for at etablere en produktion, som kan eksporteres til hele verden, og som vil give arbejdspladser og eksportindtægter i Danmark, siger Jan Sørensen, administrerende direktør i Nordisk Staal A/S.

Virksomheden har allerede indgået et samarbejde med LEGO og Danmarks Tekniske Universitet(DTU), og med midler fra Innovationfonden i ryggen skal parterne arbejde på at udvikle og producere metalpulver, der kan bruges i række fremstillingsteknologier, blandt andet 3D-print i metal, hvor man bygger værktøj og maskindele op lag på lag.

DTUs førende forsker på projektet er ikke i tvivl om potentialet.

- Nordisk Staals metalpulver har vist sig at være af en hidtil uset kvalitet, og med det kan en dansk virksomhed indtræde i superligaen af metalpulverproducenter i hele verden. Vi har store forventninger til, at vi i projektet sammen vil lykkes med at udvikle fremtidens metalpulver til 3D print, siger seniorforsker David Bue Pedersen, DTU.