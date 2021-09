Mikala B. Andersen og Albert Ravn Laumann skød sig begge til et dansk mesterskab i weekenden.

Mestre med buen

Endnu en gang var der gyldent skær over bueskytterne fra Frederiksværk, da der i den forgangne weekend blev afviklet danske mesterskaber i 3D-skydning.

Ventede i spænding

Frederiksværks to deltagere Mikala B. Andersen og Albert Ravn Laumann gik begge et par fantastiske runder, og kunne efterfølgende bare vente i spænding på at pointene blev talt sammen, efterhånden som skytterne kom igennem banen.

Begge skytter kunne finde de store smil frem da det samlede resultat lå klar.

Således blev Mikala B. Andersen vinder og dansk mester i klassen Aspirant Barbue, og Albert Ravn Laumann fulgte trop i klassen Mini Barbue, hvor han ligeledes sikrede en mesterskabsmedalje af guld om halsen.

To deltagere og to guldmedaljer, så var der højt humør på hjemturen fra det sønderjyske.

Senere på året skal de stærke bueskytter atter i aktion, her bliver stævneaktiviteten dog rykket indendøre.