Mere trafiksikring i Ølsted

Halsnæs - 04. maj 2018

Byrådet i Halsnæs godkendte på seneste møde, at der afsættes i alt 3,5 mio. kr. til trafiksikkerhedsprojekter til cykelstier og trafiksikkerhed.

De 400.000 kr., som blev behandlet som et selvstændigt punkt, går til at sikre krydsningen af Amtsvejen i Hundested yderligere efter at hele Hundested Skole er samlet på Lerbjerg-matriklen. De resterende 3,1 mio. kr. fordeles til 11 forskellige forslag.

Nummer 11 på listen er forbedring af trafiksikkerheden for de bløde trafikanter på Gydebakken i Ølsted - et projekt der skal afslutte den øvrige trafiksikring i Ølsted, der er gennemført de seneste år.

Forslaget er en sti langs med Gydebakken fra stien nu stopper ved Gydetoppen forbi indkørslen til Berendsen og videre mod Frederikssundsvej med en helle til krydsning af vejen til stien på den modsatte side. Prisoverslaget for dette er på ca. 1.4 mio. kr., som den klart største enkeltpost.

På byrådsmødet påpegede tidligere borgmester Steen Hasselriis (V) på sin gruppes vegne, at man ønskede særligt dette forslag fremmet, så man ikke risikerede at det gled ud, hvis pengene nåede at blive brugt på de andre projekter. Steen Hasselriis ønskede det prioriteret op i rækken, men stillede sig tilfreds med et løfte fra borgmester Steffen Jensen (S) om, at han ville følge sagen tæt.

Færdiggørelse af cykelstien langs bøgehækken fra Gydetoppen til sygehusvaskeri var punkt to på den særlige liste over trafikmangler, som Trafikgruppen i Ølsted fremlagde i forbindelse med at daværende formand for Udvalget for Miljø og Teknik Walter Christophersen (DF) var på besøg i Ølsted sidste forår for at se på trafikforholdene sammen med Trafikgruppen.

- Man kan sige at det samlede byråd skylder Ølsted at lave trafiksikringen færdig, siger Trafikgruppens Stig Hansen, der de senere år har kæmpet en ihærdig kamp for trafikforholdene i hans område.

