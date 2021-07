Mere gravearbejde på Strandvejen

Strandvejen i Frederiksværk har i flere omgange lagt asfalt til arbejde med nedgravning af forskellige forsyningsledninger samt etablering af trafiksikring, og de kommende uger vil der på ny være gravearbejde på dele af strækningen.

"Hen over sommeren må bilister på Strandvejen og Lille Kregmevej forberede sig på lidt forlænget rejsetid, fordi det bliver nødvendigt at grave kørebanen op flere steder i forbindelse med anlægningen af en el-forbindelse fra Stålværket i Frederiksværk til Frederikssund," oplyser Halsnæs Kommune på halsnaes.dk, og der er mere info om det kommende arbejde:

På Strandvejen vil der blive gravet op i retning mod Kregme, og på Lille Kregmevej er det i den vestlige kørebane, at arbejdet skal foregå. Kørebanerne på de to strækninger bliver gravet op flere steder med 200 meters mellemrum, for at der til sidst kan trækkes et kabel hele vejen igennem på en gang.

På Strandvejen vil der fortsat være gennemkørsel de steder, hvor det er muligt, men der vil også være steder, hvor oversigtsforholdene over kørebanen ikke er gode nok. På disse steder vil der blive opsat signalregulering.

På Lille Kregmevej vil gennemkørsel vil fortsat være muligt, da der er mulighed for at trække ind og give plads til modkørende flere steder undervejs. Arbejdet forventes at være færdigt ved udgangen af uge 34.

Halsnæs Kommune har givet en gravetilladelse til Radius, som udfører arbejdet for SEAS-NVE: "Det er dermed ikke Halsnæs Kommune, som står for selve arbejdet, eller som fastsætter tidsplanen og tidspunktet for arbejdet."