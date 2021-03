Borgere og foreninger har været flittige med forslag til forbedringer indenfor motions, idræts og friluftsfaciliteter

Send til din ven. X Artiklen: Mere end 100 forslag til forbedringer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mere end 100 forslag til forbedringer

Overvældende interesse for midler til motions, idræts og friluftsfaciliteter

Halsnæs - 15. marts 2021 kl. 16:15 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

For manges vedkommende kribler det uden tvivl i både fingre og tæer for at komme rigtig i gang med motions- og friluftslivet igen efter både vinteren og nedlukningen. Og det skal gerne ske med både opdaterede og helt nye faciliteter til rådighed. I hvert fald hvis man ser på mængden af forslag til at styrke motions-, idræts- og friluftsfaciliteter, som Halsnæs Kommune har fået tilsendt.

Prioritere og udvælge I alt er der kommet mere end 100 forslag til, hvad kommunen kan bruge de afsatte midler på området til. Det var derfor også noget af et syn, der mødte Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati, da de på udvalgsmødet den 10. marts, skulle sætte gang i processen med at prioritere og udvælge hvilke forslag, der skal tildeles midler og dermed realiseres. Udvalgsformand for Kultur, Idræt og Demokrati, Helle Vibeke Lunderød glæder sig over den store interesse for at skabe både bedre og nye muligheder for et aktivt motions-, idræts- og friluftsliv i Halsnæs:

Ekstra tid ”Det er overvældende, at så mange borgere og foreninger har vist interesse for at styrke vores motions- og friluftsaktiviteter her i Halsnæs. Det skal de have stor tak for. Når så mange har valgt at byde ind med deres idéer og tanker, så skylder vi dem naturligvis også, at der bliver sat tilstrækkelig med tid af til at kunne gennemgå hver enkelt forslag. Derfor prioriterer vi også at afsætte ekstra tid.

Udvalget ser frem til at få indblik i alle de indsendte forslag. Og jeg kan allerede nu godt afsløre, at der er kommet rigtig mange gode og forskelligartede idéer på banen, som går lige fra ønsker om enkelte faciliteter til store og omfattende anlægsprojekter. Så der er bestemt noget at se frem til for vores mange motions-, idræts- og friluftsudøvere i kommunen,” siger Helle Vibeke Lunderød.

Processen fortsætter De ekstraordinært mange indkomne forslag betyder altså, at udvalget vil gennemgå forslagene igen på udvalgsmødet i april og prioritere en mindre del af forslagene, som skal undersøges nærmere. Her skal de udvalgte projekter blandt andet uddybes nærmere, og der skal laves et estimeret budget for de enkelte projekter. Derfor må de mange borgere, foreninger, klubber med mere, som har indsendt forslag, væbne sig med lidt ekstra tålmodighed, førend de ved om der kan arbejdes videre med at uddybe netop deres forslag til nye faciliteter eller opgradering af eksisterende. Alle der har indsendt forslag, vil desuden få direkte besked om, at processen er blevet forlænget. De mange forslag kommer på baggrund af, at Halsnæs Kommune frem til og med den 15. februar har bedt borgere og foreninger om at komme med input til fremtidige investeringer i idræts-, motions- og friluftsfaciliteter. Investeringen i faciliteter og anlæg sker som følge af, at Byrådet dels i budgettet for 2021-2024 har afsat 16 mio. kr. til formålet og dels i budgettet for 2020-2023 har afsat 6. mio. kr. Over de næste fire år investeres der således 22 mio. kr. i anlæg til gavn for motions- og friluftslivet.