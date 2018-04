Lotte Nørreslet fik stort udbytte af sin deltagelse i forløbet. Privatfoto

Mentornetværk får en chance til

Halsnæs - 06. april 2018

I fem måneder har 16 iværksættere været en del af det nystartede erhvervsmentornetværk, Halsnættet, hvor erfarne erhvervsfolk har ageret sparringspartnere og mentorer for at hjælpe virksomhederne med at udvikle sig og finde fodfæste.

11 af iværksætterne har gennemført forløbet, og det bliver efter alt at dømme ikke de sidste håbefulde virksomheder, der får glæde netværket.

Halsnæs Kommunes Udvalg for Erhverv og Beskæftigelse fik i marts en evaluering af forløbet og har udbedt sig, at administrationen udarbejder et forslag, som kan indgå i budgetplanlægningen for de kommende tre år.

- Udvalg besluttede, at der skal laves et budgethåndtag til næste år, og det er rigtig dejligt. Vi synes, at forløbet har været fint, og det har givet os mange gode erfaringer som mentorer og kommune. Vi har fået en viden, som vi skal arbejde videre med, siger Inge Ibbi Bak, senior erhvervskonsulent i Halsnæs Kommune.

Hvis politikerne finder penge til endnu en udgave af mentornetværket, så bliver der dog drejet på nogle knapper i forhold til debut-udgaven, blandt andet affødt af feedback fra mentorerne.

- Vi kommer til at satse på at ramme en lidt anden målgruppe. Vi har set i forløbet, at det kan være en stor mundfuld at være helt nystartet og samtidig være i et forløb med en mentor. Derfor satser vi på, at vi næste gang får fat i virksomheder, som ikke er helt nyopstartet, men er lidt mere etableret. Det er dem, vi ser, der kommer i gennem forløbet og får succes, siger Inge Ibbi Bak.

Af de 11 iværksættere der gennemførte forløbet har otte nu etableret egen virksomhed, to bruger deres virksomhed som deltidsjob, mens en enkelt er sygemeldt.

En af dem, som har profiteret af deltagelsen i netværket er Lotte Nørreslet, som i dag driver akupunktørklinikken, Akuklinik, i Kirkegade i Frederiksværk. Hun er begejstret for forløbet og kommunens initiativ.

- Man kan som nystartet erhvervsdrivende købe sig fattig i kurser og onlineforløb. Det er uoverskueligt, dyrt og tidskrævende. Det her var et fantastisk tilbud for en lille iværksætter som mig. Det var velplanlagt, og jeg fik stor hjælp af vejledning og mentoring og af at komme ind i en sammenhæng med andre iværksættere og erfarne erhvervsdrivende, siger Lotte Nørreslet.

