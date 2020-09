Menighedsrådet i Melby valgte tirsdag aften at bryde flere af retningslinjerne til menighedsrådsvalget. Foto: Thomas Olsen

Menighedsråd brød flere valgregler: - Det er en pragmatisk løsning på et umuligt problem

VALG: Hensynet til ældre borgeres sundhed og sikkerhed fik lov at veje tungere end valgtekniske retningslinjer.

Halsnæs - 19. september 2020 kl. 04:14 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Da 142 borgere tirsdag aften afgav deres stemme til menighedsrådsvalget i Melby Sogn, så det lokale menighedsråd sig nødsaget til i flere tilfælde at bryde retningslinjerne for valget. Flere fremmødte fik lov til at afgive deres stemme uden at være til stede ved den officielle stemmeafgivelse, og rådet valgte desuden at udlevere stemmesedler på baggrund af fuldmagter med ugyldigt grundlag. Regelbruddet var - med menighedrådsformandens ord - ikke noget, de havde lyst til, men et forsøg på at finde en pragmatisk løsning på et umuligt problem.

- Vi er ordentlige og lovlydige borgere, men Kirkeministeriet har sat os i en urimelig og mærkelig situation. Ministeriets medarbejdere arbejder selv hjemmefra under corona-pandemien, men ældre medborgere skal i følge reglerne opholde sig timevis i en større forsamling for at udøve deres demokratiske ret. Det hænger ikke sammen, siger Kristian Kousholt, formand for menighedsrådet i Melby.

Han fremfører, at menighedsrådet har stået med en afvejning mellem hensynet til sundhed og smittefare, politiets regler om forsamlingers størrelse, borgernes demokratiske ret til at stemme og valgforsamlingens teknikaliteter.

- Vi ønsker ikke at være civilt ulydige, men vi har rent praktisk stået med et umuligt problem, som vi har prøvet at løse på en pragmatisk og ordentlig måde.

Utrygge ved at møde op Menighedsrådet afholdt valgforsamlingen i Melby Hallen, fordi de forventede et stort fremmøde. 125 borgere mødte da også op for at afgive deres stemme, flere end myndighedernes forsamlingsforbud på 100 mennesker. Det løste menighedsrådet ved at lade flere fremmødte stemme og forlade stedet igen, selvom valgreglerne foreskriver, at stemmeafgivelsen først finder sted på dagsordenens punkt otte, hvor personligt fremmøde er påkrævet.

>> Jeg synes, at det er ulykkeligt, at man håndhæver reglerne så stramt. Kernevælgerne i folkekirken er netop ældre mennesker, der skal passe på deres sundhed, og vi skal passe på dem. Bliver de ramt af corona kan det have katastrofale følger.



- Kristian Kousholt Jeg synes, at det er ulykkeligt, at man håndhæver reglerne så stramt. Kernevælgerne i folkekirken er netop ældre mennesker, der skal passe på deres sundhed, og vi skal passe på dem. Bliver de ramt af corona kan det have katastrofale følger.Kristian Kousholt - Vi løste det ved, at folk blev krydset af på valglisten og fik udleveret deres stemmeseddel. Herefter var der ingen, som hindrede dem i at aflevere stemmesedlen i valgboksen og forlade salen igen. Dermed kunne vi fortsætte med 100 deltagere til valgforsamlingen, siger Kristian Kousholt og forklarer, at det ikke var et alternativ at lukke alle de fremmødte ind.

- Så var vi blevet politianmeldelt for at bryde forsamlingsforbuddet, siger han.

Formanden for menighedsrådet erkender, at valghandlingen ikke er foregået helt efter reglerne.

- Det, vi har gjort, er på kant med de retningslinjer, som er givet. Men vi har gjort det, fordi mange ældre gerne vil udøve deres demokratiske ret i sognet, men er utrygge ved at møde op i en større forsamling på grund af den igangværende corona-pandemi, forklarer Kristian Kousholt.

Ingen corona-fuldmagt Allerede inden menighedsrådsvalget var Kristian Kousholt i kontakt med Kirkeministeriet om den fuldmagtsordning, der eksisterer i forbindelse med valget. Den foreskriver, at man i særlige tilfælde kan få andre til at stemme for sig via fuldmagt, for eksempel hvis man er på hospitalet, bor på plejehjem, er i beskyttet bolig eller i fængsel.

Kristian Kousholt forespurgte ministeriet om at udvide ordningen, så den også omfattede ældre, der var i frivillig eller ufrivillig corona-isolation i egen bolig. Det afviste ministeriet.

Til Kristeligt Dagblad oplyser Kirkeministeriet, at der ikke er udsigt til, at reglerne for fuldmagter ændres. I en mail til Kristeligt Dagblad skriver kirkeminister Joy Mogensen(S) dog, at alle interesserede skal have mulighed for at deltage i valget »uden nervøsitet«.

»Det er et lokalt ansvar at sikre, at møderne i praksis kan ske efter retningslinjerne og med overholdelse af sundhedsmyndighedernes krav og anbefalinger. Det kræver omhyggelig, lokal planlægning, men jeg ved, at landets menighedsråd har stort fokus på, at retningslinjerne overholdes,« skriver Joy Mogensen.

Trodsede ministerium Den udmelding gjorde Kristian Kousholt ked af det.

- Jeg synes, at det er ulykkeligt, at man håndhæver reglerne så stramt. Kernevælgerne i folkekirken er netop ældre mennesker, der skal passe på deres sundhed, og vi skal passe på dem. Bliver de ramt af corona kan det have katastrofale følger, siger han.

Af valgreferatet fremgår det samtidig, at menighedsrådet ikke valgte at følge ministeriets udmelding.

Fem stemmesedler blev udleveret via en fuldmagt begrundet med coronavirus, selvom det i følge ministeriet ikke var en gyldig grund. Stemmerne er efterfølgende medtalt som gyldige.

- Det er korrekt, at vi udleverede og accepterede stemmesedler, når folk kom med en fuldmagt på baggrund af coronavirus. Det er en hemmelig afstemning, så vi har ingen mulighed for at vide, hvilke stemmer der er afgivet via de fuldmagter, siger Kristian Kousholt.

To af de coronarelaterede fuldmagter kom 78-årige Bente Olsen med. Hun stemte på vegne af sin søster og svoger velvidende, at det ikke er lovligt. Det fortalte hun dagen inden menighedsrådsvalget til Kristeligt Dagblad.

- De har været i isolation siden den 12. marts. Min svoger har astma og kol, så hvis han får corona, er der stor risiko for, at han dør. Men de har altid stemt til menighedsrådsvalget, så det kan da ikke være rigtigt, at de ikke kan det denne gang, sagde Bente Olsen til Kristeligt Dagblad.

Håber ikke på konsekvenser Da Frederiksborg Amts Avis taler med Kristian Kousholt, er det tre dage siden valgforsamlingen. Menighedsrådet har endnu ikke hørt noget for deres brud på retningslinjerne, og menighedsrådsformanden håber, at de undgår for store konsekvenser. Selv nævner han en såkaldt »næse«, som en mulighed udløber af sagen.

- Men jeg forventer ikke, at valget bliver annulleret eller underkendt. Vi har jo netop taget store hensyn til demokratiet og forsøgt at give flest muligt mulighed for at stemme, siger Kristian Kousholt og fortsætter:

- Ser man på stemmeafgivelsen, så er det entydigt, hvem der er valgt. De afgivne stemmer havde ikke ændret på resultatet, så det giver ikke mening at lægge så meget vægt på teknikaliteterne.

Skal sognet ud i en ny afstemning, så bliver det formentlig i sognegården.

- Der er maksimalt plads til 50 personer, og så står vi i samme situation igen, siger menighedrådsformanden.

Provsten i Frederiksværk Provsti, Finn Bruno Edvardsen, er bekendt med sagen og er i gang med at undersøge den nærmere. En eventuel afgørelse i sagen vil dog ikke komme fra provsten, men fra Helsingør Stift.