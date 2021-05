Melder om fortsat boom på boligmarked

Boligmarkedet slog i de fleste byer rekord i 2020, og det var også tilfældet i Hundested, hvor der som altid er stor kamp om kunderne.

Hos boligmægler EDC Hundested meldes om fortsat boom på boligmarkedet.

”Corona har betydet, at folk går mere op i det hjemlige, og hvordan de bor. Den høje efterspørgsel ser ud til at fortsætte, og vi ser ingen tegn på, at boligmarkedet vil sænke farten foreløbigt. Vi forventer, at udviklingen vil fortsætte et godt stykke ind i 2021, men i takt med genåbning, vaccinationer og flere udenlandsrejser vil boligmarkedet finde tilbage til et mere normalt niveau,” fortæller Mads Kristensen fra EDC Bolig Poul Erik Bech Hundested i en pressemeddelelse.

”Der har været gang i helårsmarkedet i Hundested, da mange med arbejde i København har fundet ud af, at de ikke behøver at være fysisk til stede på kontoret alle ugens hverdage og derfor springer ud i at flytte fra byen og tættere på naturen. Så der er stor tilflytning til Hundested, og det betyder, at salgene går stærkere end normalt, selv om priserne er steget. I forhold til fritidshuse ser vi, at mange har været gode til at holde på deres ejendomme, og derfor ender flere og flere af de få udbudte huse i en budrunde, da der er mange handleklar købere. Det betyder også, at et stigende antal huse sælges gennem vores køberkartotek, som er Danmarks største, og derfor opfordrer vi kunderne til at skrive sig op.”

I Hundested blev der i 2020 solgt i alt 271 boliger, hvilket er en stigning på 10% i forhold til året før, og ifølge boligsiden.dk har EDC stået for godt 40% af handelerne, hvilket placerer mæglervirksomheden på en klar førsteplads med flest salg i byen.

”Vi er selvfølgelig stolte af, at vi blev den bedst sælgende boligmægler i 2020 her i Hundested og dermed har forsvaret vores position. Vi har faktisk været den bedst sælgende mægler i byen, siden boligsiden i 2011 begyndte at tælle op, og hver dag arbejder vi for at yde det allerbedste mæglerarbejde, så vores kunder bliver ved med at vælge os," melder mægleren, som ikke p.t. ser tegn på, at udviklingen er begyndt at vende.