Melby station er faldet

Det er firmaet Normann & Petersen Nedbrydning A/S, der har fået til opgave at stå for nedrivningen for Lokaltog A/S, der helt tilbage i 2016 fik tilladelse af et byrådsflertal til at fjerne bygningen. Siden har flere forgæves forsøgt dialog med Lokaltog A/S om at overtage bygningen for at forhindre nedrivning.