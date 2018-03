Se billedserie Formand for MLI Kim Daugbjerg på det område, hvor udbygningen af klubhuset kommer til at ligge. Foto: Niels J. Larsen

Melby får længe savnet udbygning af klubhus

15. marts 2018
Af Niels Jørgen Larsen

»Det eksisterende klubhus forlænges mod syd og kommer til at ligge som et skib i fodboldlandskabet, med stævnen skudt helt ind i opvisningsbanen, så man fra kommandobroen (fællesrummene) har et 270 graders udsyn til boldbanerne.«

Så malende lyder beskrivelsen af Melby-Liseleje IFs længe savnede klubhusudvidelse i dagsordenen til denne uges møde i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati. Og det er da også en forventningsfuld kaptajn på skuden MLI, alias hoved- og fodboldformand Kim Daugbjerg, som Frederiksborg Amts Avis møder møder i klubhuset, der oprindelig er bygget i 1971.

- Der er en sten, der falder fra hjertet, når vi nu kommer igang med noget, vi har kæmpet for i 10 år. Jeg kan kun sige til andre, at det kræver tålmodighed at få gennemført, ting kommer ikke af sig selv, siger Kim Daugbjerg.

Det var et mål, han sammen med bestyrelsen satte sig i 2007, at klubhuset skulle renoveres og bygges ud, samtidig med at man ville have baneanlægget udvidet. Det sidste er sket med ekstra 5- og 3-mandsbaner til de yngste, mens den kunstgræsbane, der blev givet som løfte i forrige valgkamp, ikke er kommet. Til gengæld kommer nu det tiltrængte klubhusbyggeri til fodboldklubben, der siden 2007 næsten har femdoblet sit medlemstal til omkring 500.

De får hver en ekstra kvadratmeter, idet tilbygningen til klubhuset bliver på 500 kvm. De omfatter fire omklædningsrum mere udover de nuværende fire samt dommeromklædning og to mødelokaler, men det nuværende opholdsrum med køkkenfaciliteter rykkes ud i nybygningen, der sluttes af med en terrasse ud mod opvisningsbanen,

Samtidig gennemføres renovering af de gamle omklædningsrum.

