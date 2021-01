Medarbejdere kviktestes i dagtilbud og skoler

Fra torsdag den 28. januar får personalet i Halsnæs Kommunes skoler og dagtilbud mulighed for at blive testet løbende i tråd med myndighedernes anbefalinger.

Kommunen oplyser, at dette gælder både for kommunale og private institutioner med henblik på at skabe øget tryghed for medarbejdere, børn og forældre.

Aktionen starter torsdag morgen i Hundested, hvorefter en bil med testudstyr fortsætter videre rundt til kommunens forskellige skoler og dagtilbud for at teste medarbejderne på stedet. Fredag færdiggør testbilen sin rute med de sidste skoler og dagtilbud.

"Dette suppleres med, at der også vil være mulighed for test lørdag den 30. januar klokken 10.00-11.00 i Rådhussalen i Frederiksværk. Denne testmulighed er tiltænkt dagplejerne og de medarbejdere i skole og dagtilbud, der ikke havde mulighed for at blive testet, da testbilen var på besøg på arbejdspladsen," melder Halsnæs Kommune.

Muligheden for test fortsætter i næste uge, men logistikken er endnu ikke helt på plads, da firmaet SOS International mandag den 1. februar overtager ansvaret for kviktestene fra Copenhagen Medicals. De pågældende skoler og dagtilbud får besked om muligheden for test i uge 5, så snart der er lavet en plan for, hvem der får besøg hvornår.