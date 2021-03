Se billedserie Allerede fra næste uge vil Halsnæs Kommune sende sit podeteam forbi daginstitutioner og sociale tilbud så medarbejderne på ligefod med skolelærerne kan blive testet to gange ugentligt i arbejdstid. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Medarbejdere i daginstitutioner og sociale tilbud skal testes på lige fod med lærere: Podeteam kommer i arbejdstiden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Medarbejdere i daginstitutioner og sociale tilbud skal testes på lige fod med lærere: Podeteam kommer i arbejdstiden

CORONA: Medarbejderne vil få tilbud om at blive testet i arbejdstiden af kommunens podeteam.

Halsnæs - 06. marts 2021 kl. 04:18 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Mens skolelærere i ugevis er blevet tilbudt test på arbejdspladsen, så har medarbejderne i daginstitutioner og på social tilbud i Halsnæs Kommune måtte bruge deres fritid på at blive testet de to gange om ugen, som regeringen opfordrer til. Men det vil Halsnæs Kommune nu lave om på. Kommunen vil indføre en model, som også gør det muligt for medarbejdere i dagtilbud og sociale tilbud at blive testet på arbejdspladsen.

- Jeg mener, at vi som arbejdsgiver har en interesse i at passe på vores medarbejdere, og det mener jeg, at vi gør bedst ved at tilbyde lige testning af medarbejderne, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

- Det er i samfundets interesse at få testet medarbejderne i dagtilbud og sociale tilbud, for en lukning af dem vil have store konsekvenser for hele samfundet.

Podeteam får flere stop For nylig kunne Frederiksborg Amts Avis fortælle, at kommunen har uddannet et ni-mand stort podeteam, som består af to tidligere skolevikarer og ni ledige dagpengemodtagere. De skal fremover køre rundt til kommunens skoler og teste personalet, og podeteamet vil fremover skulle udvide deres køretur, så de også kommer forbi daginstitutioner og sociale tilbud.

- Podeteamet har lige nu ledig kapacitet, som vi kan udnytte, så vi også får dagtilbud og sociale tilbud ind i en turnus, hvor medarbejderne bliver testet på ligefod med andre, siger Steffen Jensen.

Kommunen vil forsøge allerede fra næste uge at få iværksat de nye testplaner.

- Og hvis det bliver for omfattende for podeteamet, så må vi se på, om vi skal opskalere enten antallet af timer eller medarbejdere for podeteamet, siger borgmesteren.

»You’ll never walk alone« - du skal aldrig gå alene - står der på et billede på Steffen Jensens kontor, og borgmesteren vil nu sikre, at medarbejderne i dagtilbud og sociale tilbud ikke står alene med opgaven om at blive testet ugentlig.

Blev glemt Medarbejderne i dagtilbud og sociale tilbud har stået i frontlinjen gennem hele coronakrisen, men er ikke blevet tilgodeset i de nye teststrategier.

De var oprindeligt stillet i udsigt at få besøg af mobile testvogne, men de er nu afskaffet i den teststrategi, som Danske Regioner, Kommunernes Landsforening og regeringen i fællesskab står bag.

I stedet er det pædagogiske personale blevet lidt overset. De skal lige som alle andre borgere benytte deres fritid på at blive testet i et de to testcentre, som alle kommuner i følge den nye teststrategi skal have.

Steffen Jensen efterlyser i den forbindelse en ensretning af teststrategien, så medarbejderne får lige vilkår på linje med lærere.

- Vi er interesseret i, at alt åbner så hurtigt som muligt. En af nøglerne hertil er at teste så meget som muligt, og det gør man nemmest ved at have en ensformig teststrategi. Det, prøver vi nu, at hjælpe med, siger han.

Fik én test Det kan være, at medarbejderne i de sociale tilbud og daginstitutioner vil se podeteamet i øjnene, før de rent faktisk tror på, at de fremover kan blive testet. De er nemlig én gang tidligere i år blevet stillet test i arbejdstiden i udsigt uden at få det.

Det skete i januar, da regionen meldte ud, at medarbejderne fik tilbud om at lade sig lynteste for corona i arbejdstiden. Men vatpindene havde dårligt forladt næseborene, før testene igen blev taget af bordet. Den ene gang testvognen kom forbi bliver nemlig den eneste.

Det udløste dengang hovedrysten og vrede hos Hanne K. Byskov, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Halsnæs Kommune.

- Jeg synes ikke, at det er i orden, og jeg tabte både næse og mund, da jeg hørte om det. Man har stillet pædagogerne noget i udsigt, som de ikke har fået (...) Hvis man stadigvæk vil give medarbejdere tryghed i at gå på arbejde, så er man nødt til at prioritere testkapacitet til dagtilbud eller sørge for, at de fortsat kan blive testet i arbejdstiden på almindelige testcentre, sagde hun til avisen i januar.