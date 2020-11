Med i samarbejde om supercykelstier

Med miljø- og planudvalgets accept af at indgå i et større samarbejde om supercykelstier er vejen banet for nogle hurtige og sikre ruter mellem Frederiksværk, Hillerød og Frederikssund.

Samarbejdet består af nu 30 kommuner inklusive Halsnæs Kommune, er støttet af Region Hovedstaden, og lokalt er der nu indtegnet nogle potentielle supercykelstier på kort langs Frederikssundsvej og Hillerødvej med det formål at styrke brugen af cyklen som persontransport mellem boligområder, arbejdspladser og kollektive trafikknudepunkter på tværs af kommunegrænser.

Supercykelstiernes målgruppe er de pendlere, der cykler mellem 5 km og 30 km, og der vurderet et stort potentiale i at etablere supercykelstier i kommunen og føre dem videre på tværs af kommunegrænser - til gavn for cyklister med elmotor eller 'rugbrødsmotor".

"I forbindelse med supercykelstiruten Frederiksværk-Hillerød er det ambitionen at koble den sammen med et videre stiforløb til Hundested for at etablere et sammenhængende stinet, " hedder det i beskrivelsen af det nye stisamarbejde.

Ruterne betegnes samtidig som en opgradering af cykelforbindelser til Frederiksværk, hvor kommunes største koncentration af erhverv er.

Grøn Omstilling på banen

Borgergruppen Grøn Omstilling Halsnæs har før slået på tromme for netop supercykelstier, og en af fortalerne, Frank Køngerskov, peger på perspektiver i det nye samarbejde.

"Rigtig mange kører på elcykler, som bruges på lidt længere distancer til og fra job. Gode supercykelstier med sammenhæng og flow vil sikkert motivere flere til at bruge cyklen til pendling og dermed være med til at bidrage til den grønne omstilling," fortæller Frank Køngerskov og melder at en stor del af det nuværende lokale stisystem er fragmenteret.

"Nogle steder skal man skiftevis køre på cykelsti og ud på vejen blandt bilerne, hvilket ikke er så sikker som en supercykelsti med et godt flow og uden forhindringer," siger han og melder, at Grøn Omstilling Halsnæs gerne kommer med inputs til kommunen om nogle konkrete linjeføringer.

De to ruter til Hillerød og Frederikssund vil indgå i den samlede Visionsplan for supercykelstier 2017-2045, og den kommunale udgift er ca. 23.000 kroner årligt til supercykelstisamarbejdet, foruden udgifter til anlæg, men der er samtidig finansieringsmuligheder via statslige puljer.