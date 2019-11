Katten Mathilde blev skudt med haglgevær og måtte siden aflives af dyrlægen. Familien Hansen er chokeret over episoden. Foto: Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Mathilde blev skudt med luftgevær, da hun gik tur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mathilde blev skudt med luftgevær, da hun gik tur

Halsnæs - 29. november 2019 kl. 14:51 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Da dyrlægen vender Mathilde om, løber det ud med blod. Hun siger, at det ligner et skudsår.

Frederik Hansen fra Ølsted genkalder sig det chokerende øjeblik, hvor det går op for ham og resten af familien, at en person har skudt deres kat, Mathilde. Et skudsår, der siden fører til, at familiens kæledyr gennem 12 år må aflives.

- Det var et chok for os. Børnene har altid haft katten, så de er rimelig knuste. Vi har en kat mere og en hund, som de er bange for at miste nu, siger Frederik Hansen.

Familien bor tæt på Ølsted Grusgrav, og det er i følge Frederik Hansen kun der, Mathilde går tur.

- Vi har boet her i 15 år og har haft katten i 12 år. Vi har aldrig oplevet sådan noget, siger Frederik Hansen og fortæller, at episoden spreder lidt frygt i nabolaget.

- Det er ikke særlig rart at tænke på, at der er en person i nabolaget, som har gjort det her. Vi har en hund og en kat mere, og mange af naboerne har katte. Hvis de stikker af, får de så samme tur?, siger Frederik Hansen.

Familien har siden valgt at politianmelde episoden. Det bekræfter Nordsjællands Politi.

Ingen ulykke Det starter ellers som en helt almindelig onsdag for familien Hansen. Mathilde bliver i huset, da Frederik, hans kone Camilla og deres to børn tager af sted onsdag morgen for at komme på arbejde og i skole.

Men da Camilla Hansen ud på eftermiddagen kommer hjem, venter der en ubehagelig oplevelse.

- Mathilde sidder i stuen og kan ikke røre sig. Hun skriger, da Camilla går over til hende, og vi kan ikke få hende ind i en transportkasse og til dyrlæge. Vi ringer i stedet til en dyrlæge, som kommer et par timer efter og giver katten en bedøvende sprøjte, siger Frederik Hansen.

Det er her, dyrlægen vender katten om og opdager skudsåret.

Da hun efterfølgende mærker på katten, kan dyrlægen konstatere, at der både er indre blødninger og en punkteret lunge. Hun synes, at katten bør aflives. Familien Hansen vil dog være sikker på, hvad der tog livet af deres kat, så de får den efterfølgende undersøgt.

- Den blev grundigt undersøgt, blandt andet med røntgenbilleder, og der var intet brækket, og den fejlede intet. Men på scanningen kunne de se, at der sad et hagl inde i den, siger Frederik Hansen.

Det var Store Havelse Dyreklinik, der foretog undersøgelsen af Mathilde. Her afliver indehaver Henrik Bang Jørgensen enhver snak om tilfældighed, ulykke eller vådeskud.

- Katten er skudt med luftgevær af en, som ved hvordan, man skal skyde dyr. Den er ramt lige ved skulderen, og havde det været en riffel med større kaliber og ikke et luftgevær, så var katten død af skuddet, siger Henrik Bang Jørgensen.

Ophidset stemning Efter episoden laver Frederik Hansen et Facebook-opslag i den lokale Ølsted-gruppe, hvor han efterspørger personen, der har gjort det. Opslaget vækker stor opsigt og forargelse, men fredag formiddag er det slettet igen.

- Der var flere, der begyndte at skrive, at hvis katte gik ind på ens grund, måtte man gerne skyde dem. Det gad jeg ikke at høre på, så jeg slettede opslaget, siger Frederik Hansen.

Inden da havde flere personer dog nået at gøre opmærksomme på lignende tilfælde. Tiina Urbel Holdensen mener, at hendes kat blev skudt den 12. juli i år, og Helle Holm Johansen mener, at hendes kat blev forgiftet for fire måneder siden. Begge dele skulle også være sket i Ølsted.

Henrik Bang Jørgensen forstår godt, at episoden har hidset folk i Ølsted op, men han mener, at man skal være påpasselig med at skrige det op til en større tendens.

- Det er trist, når dyr bliver skudt eller mishandlet. Vi har cirka ét tilfælde om året, men der kan selvfølgelig være lidt flere. Dels er der flere dyrlæger, og dels forsvinder katte jo ind i mellem uden, at man ved hvorfor. Man skal jo som udgangspunkt holde katten på sin egen grund, men katte er jo, som dyr er flest, og bevæger sig rundt. Så sker det her indimellem, siger han, og gør det klart, at klinikken ikke har oplevet andre tilfælde i Ølsted fornylig.

- Den sidste tilfælde vi havde var i Skibby. Der blev en kat blev skudt med bue og pil, siger Henrik Bang Jørgensen.