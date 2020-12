Se billedserie De 12 matematikdygtige 3 g'ere blev fejret med blomster og diplomer. Foto: Lene Guttorm.

Send til din ven. X Artiklen: Matematik på ekstra højt plan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Matematik på ekstra højt plan

Halsnæs - 09. december 2020 kl. 10:21 Kontakt redaktionen

UDDANNELSE Landets 4. klasse-elever er, ifølge en international undersøgelse, blevet dårligere til matematik. På Frederiksværk Gymnasium & HF har 12 elever i 3.g gjort en ekstra indsats for at blive bedre til matematik.

De har gennemført projektet InterMat F2020, som er et ambitiøst samarbejde med Institut for Matematik og Computer Science på DTU - et projekt der bygger bro mellem gymnasiet og de videregående uddannelser.

De dygtige elever har hver anden tirsdag, både forår og efterår 2020, modtaget ekstra undervisning i matematik på et langt højere niveau end normalt. Alle elever har desuden deltaget i en projektdag i april.

Matematikkyndige læsere vil sikkert have fornøjelse af at få oplyst, at der er blevet arbejdet med matematiske emner som f.eks.:

Lineære ligningssystemer, lineære afbildninger, egenværdier og egenvektorer, funktioner af flere variable samt Taylorpolynomier af én og to variable.

Blomster og diplomer

De 12 InterMat-elever er:

Emily Marie Marker 3b, Hamza Zaman 3x, Josephine Baltzer Eriksen 3b, Kamilla Latifi Yaghin 3b, Lawand Mustafa Marouf 3b, Marcus Møller Spohr 3x, Nermin Rosensohn 3b, Rebecca Klindt Vodstrup 3y, Sanwal Riaz Ahmas 3b, Semrah Javeed Hussain 3b, Signe Kjær Jensen 3y, Thea Juhl Andersen 3b og Zahedullah Wafa 3x.

De dygtige elever blev hyldet med blomster og diplomer ved et lille arrangement tirsdag 8. december, som pga. nye coronarestriktioner var sidste dag med fysisk fremmøde på gymnasiet i år.

Der er tilsyneladende mange elever på Frederiksværk Gymnasium & HF, som ikke er bange for at yde en ekstra faglig indsats. Som omtalt i sidste uges avis, blev 12 gymnasielever fredag 4. december hyldet for at have gennemført Projekt Forskerspire.