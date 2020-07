Artiklen: Massive klager over sommerhusfester

Nordsjællands Politi bekræfter, at man den seneste uge har haft en stigning i antallet af anmeldelser og klager over musik til ulempe. På seks dage fra 26. juni til 2. juli har politiet modtaget omkring 30 klager fra de klassiske sommerhuskommuner Halsnæs, Gribskov og Helsingør.

Det er bl.a. en række af de store luksussommerhuse i Asserbo og Vejby, der er blevet befolket af ungdomsgrupper. I mindst et tilfælde i et sommerhus på Asserbogrunden har det ført til, at de unge mennesker er blevet sat ud af huset, da de ikke rettede sig efter gentagne påtaler fra vagtpersonale.