Massiv støtte til ønske om fredning

En underskriftindsamling for at få startet en fredningssag for »den grønne kile« mellem Melby og Liseleje nærmer sig hastigt 1000 navne. Baggrunden for fredningsønsket er naboers frygt for, hvad der skal ske i området efter at ejendomsmatador Svend Petersen har opkøbt tre gårde og fremlagt ønsker om at udstykke til sommerhuse, samtidig med at han har pådraget sig en række sager om overtrædelse af naturbeskyttelesloven.