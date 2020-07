Der er uddelt midler til omkring 50 sommeraktivitetertil unge i Halsnæs Kommune de næste fem uger. Foto: Halsnæs Kommune

Masser af sommersjov venter i Halsnæs

Halsnæs - 09. juli 2020 kl. 11:24 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Vil du lære at stå på de populære SUP-boards? Er du frisk på en omgang street soccer? Eller hvad med en tur under havets overflade med kyndige instruktører, et tur på ridelejr eller en omgang karate? Det er blot få af mulighederne i den række af sommeraktiviteter for kommunens børn og unge, som Halsnæs Kommune netop har offentliggjort. Aktivitetslisten består af 50 aktiviteter og ture med lokale foreninger, aktører og Unge- og Kulturcentret - og langt de fleste er gratis.

Arrangementerne er gjort mulige som resultat af en aftale kort før sommerferien mellem KL og regeringen, som sender i alt 200 millioner kroner til sommeraktiviteter ud til kommunerne. Målet med rammeaftalen er, at der etableres et bredt udbud af frivillige sommeraktiviteter for børn og unge i alderen 6-17 år. Aktiviteterne skal som udgangspunkt bestå af både faglige aktiviteter og fritidsaktiviteter med fokus på leg og læring.

De lokale foreninger og administrationen i Halsnæs Kommune har derfor skullet rykke hurtigt. Men med stor entusiasme blandt alle involverede er det på rekordtid lykkedes at skabe en flot række tilbud til de lokale børn og unge.

Det glæder formand for Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati Helle Vibeke Lunderød(S).

- Vores foreninger i Halsnæs har så meget spændende at byde på, og med puljemidlerne får de mulighed for at komme ud til endnu flere. Samtidig kan vores børn og unge se frem til en sommer, hvor de kan prøve noget nyt, have det sjovt og måske møde nye venner. Så sommerferiepuljen er på alle måder en god nyhed, og jeg håber, at det fører til gode oplevelser for alle i løbet af de næste uger,« siger Helle Vibeke Lunderød.

Halsnæs Kommune har i alt fået tildelt 1.019.000 kroner. 369.000 kroner er blevet øremærket aktiviteter i samarbejde med lokale kultur- og idrætsforeninger. 175.000 kroner er målrettet aktiviteter under UKC. De øvrige puljemidler er fortrinsvis målrettet aktiviteter i tilknytning til lokale boligforeninger, Ungehyblerne, Birkehuset og kommunens SFO'er, som ikke er en del af kataloget.

Du kan læse mere om aktiviteterne her: på www.halsnaes.dk/fritid/sommeraktiviteter-2020