Borgmester Steffen Jensen (S) hilste før byrådsmødet på underskrivere af ønsket om en fredning af Melby-kilen. Foto: Niels J. Larsen

Maraton-møde i byrådet: Kilegæster og rygsvømning

Halsnæs - 17. september 2021 kl. 11:51 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Fire timer og 45 minutter tog det for nylig vinderen af Frederiksværk Stålmand at komme i mål. Torsdag lykkedes det byrådet i Halsnæs at gennemføre aftenens møde på kortere tid. Med indlagte tissepauser tog mødet fire timer og syv minutter!

Normalt er det til andenbehandlingen af budgettet at tilhørerpladsene i byrådssalen er fyldt af særlig kommunale medarbejdere, men til førstebehandlingen måtte der sættes ekstra stole frem. Det skyldes at nogle af underskriverne for fredning af den grønne kile i Melby var mødt frem. De blev før mødet budt velkommen udenfor rådhuset af borgmester Steffen Jensen (S) og flere andre byrådsmedlemmer.

Kilegæsterne kunne på mødet høre SF og Enhedlisten tale for fredning under budgetdebatten, mens emnet ikke blev nævnt af andre partier. Senere på mødet gav Torben Hedelund (S) dog udtryk for at også Socialdemokratiet var positive overfor en fredningssag.

Det skete under behandling af punktet om en udvidelse af Bokildegård Camping, som ejendomsmatador Svend Petersen vil købe af byrådsmedlem Walter Christophersen (DF), hvis en udvidelse kunne gennemføres. Det projekt blev dog afvist af et stort flertal i byrådet trods en positiv indstilling fra administrationen. Walther Christophersen var udenfor døren som inhabil, og kun hans partifælle Ole S. Nielsen og Venstres Sune Raunkjær støttede inddragelse af landzone til udvidelse af campingpladsen.

Et samlet byråd bakkede op om den kommende lokalplan for Asserbo-området, der skal undgå at der opstår nye »partylandsbyer« og at områdets særpræg ændres. Lokalplanen lægger op til at grundene fremover ikke må være mindre end 1800 kvadratmeter og at sommerhuse ikke må være større end 150 kvadratmeter. Det endte Venstre også med at stemme for selv om man på udvalgsmødet havde ønsket en mindre restriktiv plan.

Derimod stemte Venstre og DF imod at sende en spildevandsplan, der rummer kloakering af et stort sommerhusområde ud mod Roskilde Fjord, i høring.

Undervejs i førstebehandlingen af budgettet kritiserede Venstre et oplæg fra borgmester Steffen Jensen om at Frederiksværk Svømmehal skulle være lukket i to år, inden en ny hal kunne tages i brug. Og man kan sige at byrådet sluttede med en slags rygsvømning fra borgmesterens side, da Steffen Jensen skulle forklare Socialdemokratiets holdning til deltagelse i »DK2020 - klimaplaner for hele Danmark«. Det stemte S imod under udvalgsbehandlingen, men ændrede til et ja i økonomiudvalget og i byrådet. Det skete ifølge Steffen Jensen for ikke at gøre sig uvenner med de partier man nu skal i budgetforhandlinger med.