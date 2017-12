Mange flere søger om julehjælp

Her er i alt tikket 203 ansøgninger - langt mere end der plejer. Det er dog ikke alle ansøgere, som har været berettiget til at få midler. 31 ansøgninger er afvist eller erklæret ugyldige. Det skyldes blandt andet, at nogen ansøgere bor uden for kommunen, og at nogen familier har lavet flere ansøgninger.