Mange bolde i luften

Thomas 'Sild' Rasmussen går et travlt fodboldår i møde

Halsnæs - 19. marts 2021 kl. 09:06 Af Thomas Quvang

"Jamen det er lige før der ikke er timer nok i døgnet i øjeblikket, der sker rigtig meget på flere forskellige fronter". Ordene kommer fra lokale Thomas 'Sild' Rasmussen, som udover at være formand for foreningen Streetsoccer 3300, for nylig blev udpeget som landstræner for det danske kvindelandshold i futsal (indendørs fodbold) under Dansk Døve-Idrætsforbund.

NF Academy Og som noget helt nyt og dugfriskt er Thomas 'Sild' Rasmussen blevet en en del af NF Academy, et internationalt fodboldakademi som samarbejder med spillere, forældre, trænere, klubber og forbund for at uddanne og udvikle topfodboldspillere: "Jeg har været til tre forskellige møder med NF Academys danske repræsentanter, og har sagt ja til at indgå et samarbejde og være en del af dem", fortæller Thomas 'Sild' Rasmussen som fremadrettet har hele Nordsjælland og hovedstadsområdet som base. Herfra skal der inviteres spillere til diverse træningscamps og spottes talenter: "Via NF Academy har unge fodboldspillere mulighed for at udleve drømmen og måske få chancen for træningsophold hos nogle af de største klubber i Europa", lyder det fra Thomas 'Sild' Rasmussen, som i forbindelse med sit samarbejde med NF Academy skal på en uges leder/træningsophold i Portugal.

Træning fra stunden På det lidt mere lokale plan arbejdes der i Streetsoccer 3300 på højtryk for at få børn og unge ud og spille fodbold.

Også her er der flere nyheder i støbeskeen: "Først og fremmest har jeg allieret mig med Lars Sandvad indenfor Streetsoccer 3300. Lars kommer med masser af trænererfaring fra Frederiksværk Fodbold Klub, hvor han i en årrække har trænet ungdomshold, og jeg tænker vi er et perfekt 'match' omkring den måde vi tænker fodbold på", siger Thomas Rasmussen. Han fortsætter: "I øjeblikket arbejder vi med en idé om lokal fodboldtræning fra morgenstunden for de børn som har lyst. Der er rigtig populært i hovedstadsområdet, hvor adskillige skoler har morgentræning inden skolegang. Jeg har forhørt mig på de fleste skoler i Halsnæs, og her er der stor opbakning, så jeg håber vi kan føre fodboldtræning fra morgenstunden ud i livet her i Halsnæs", siger Thomas Rasmussen.

EM i Italien Indimellem skal der så også lige være tid til at passe arbejdet som landstræner for kvindelandsholdet under DDI. Her venter nogle rigtig spændende måneder med træningssamlinger og kvalifikationskampe frem mod Europamesterskabet som afvikles i Italien i 2022: "Det er en rigtig spændende opgave, at arbejde sammen med disse kvinder. Her bliver der et par åbne træninger henover påskedagene, hvis corona-situationen altså tillader det. Det bliver reelt den første landsholdssamling frem mod EM i Italien. Efter EM kunne det være rigtig spændende at kvalificere holdet til Winter Deaflympics 2023, hvor futsal også er med på programmet", lyder det fra Thomas 'Sild' Rasmussen.