Mand udviste aggressiv adfærd

Torsdag omkring klokken 16.20 indløb der flere anmeldelser om, at en mand gik fra Strandvejen og mod Rema1000 på Undalsvej i Frederiksværk og havde en aggressiv adfærd over for de forbipasserende, ligesom han ifølge anmeldelsen muligvis også havde slået på en bil og kastet med flasker.

En patrulje kørte til området, hvor de udfandt manden, en 54-årig fra Jægerspris. Han blev her sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, idet hans adfærd forstyrrede den offentlige orden.

Kort efter indløb der igen anmeldelse om, at en mand gik rundt på Strandvejen og udviste aggressiv adfærd over for de forbipasserende, og at manden var i besiddelse af en stor gren. En patrulje kørte til stedet, hvor de kunne konstatere, at der var tale om den samme mand, som kort forinden var blevet sigtet for overtrædelse af ordensbekendtgørelsen.

På baggrund deraf besluttede patruljen at anholde manden, idet de formodede, at han ville fortsætte sine aggressive adfærd, hvis han forblev på stedet. Han blev derfor anholdt og taget med på politistationen for at opretholde orden.

Han er efterfølgende blevet løsladt igen.