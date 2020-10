Mand sigtet for spritkørsel

Vagtchef Stefan Andersen oplyser, at den 39-årige blev rutinemæssigt standset på Frederikssundsvej i Ølsted lørdag aften klokken 20.13, og da han viste sig at være påvirket af alkohol over det tilladte, blev han anholdt, sigtet og taget med til blodprøve for at få fastslået promillen.