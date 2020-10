Det lykkedes ikke en 32-årig mand at stikke politiiet et falsk cpr-nummer. Foto: Kenn Thomsen

Mand løj om CPR-nummer: Havde ikke kørekort

En 32-årig mand fra Helsinge forsøgte natten mellem mandag og tirsdag at slippe ud af sine problemer ved at lade som om, at han var sin bror. Da Nordsjællands Politi stoppede mandag på Hillerødvej i Frederiksværk løj han og stak betjentene et falsk CPR-nummer. Patruljen fattede mistanke om, at det ikke tilhørte manden, og det viste sig efterfølgende at være brorens CPR-nummer.