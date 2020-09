Det lykkedes ikke politiet at finde de to mænd, som en borger opdagede midt om natten i sin have. Foto: Thomas Olsen

Mænd med koben opdaget i have

En beboer på Lerbjergvej fik sig lidt af en overraskelse, da han klokken 02.45 natten til onsdag opdagede, at der sad to unge mænd med et koben i hans have. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.