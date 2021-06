Madskole slutter af med middag på godset

Der bliver kokkereret og afprøvet nye grænser, når deltagerne i Madskolen laver mad, og det har de vist sig at være ret gode til.

Otte kursister fra Halsnæs er med i et forløb, der er målrettet blandt andre unge med kognitive udfordringer, og efter at have lært en del om madlavning slutter deltagerne af med en festmiddag i historiske omgivelser på Grønnessegaard Gods næste uge.

For nylig var Madskolen en tur forbi Julemærkehjemmet i Ølsted, hvor menuen stod på grillet kylling med tilbehør til 45 personer, i selskab med undervisere og børn fra julemærkehjemmet.

Madskolen er et samarbejde mellem Meyers Madhus, A2B, Halsnæs og Hillerød kommuner, og projektet går ud på at introducere kursisterne til køkken- og fødevarebranchen med håbet om, at de bliver inspireret og måske også får et job bagefter.

Ved afslutningsaftenen på godset får Madskolens samarbejdspartnere en mulighed for at se og smage, hvad kursisterne indtil videre har fået ud af forløbet.