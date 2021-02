Send til din ven. X Artiklen: Mads kan blive årets Coronakriger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mads kan blive årets Coronakriger

Halsnæs - 27. februar 2021 kl. 04:48 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

- Jamen det kom lidt som et chok! Ikke noget, jeg havde regnet med, men det er meget fedt, at folk ser alle de gode ting, man gør. Men jeg havde gjort det, om der var pris eller ej! For at holde klubben i live.

Sådan siger 23-årige Mads Hansen fra Hundested Rugby Klub om at være indstillet til kåringen som »Årets Coronakriger 2020« i Dansk Rugby Union. Mads er den første af fem kandidater til prisen, hvor den endelige vinder efter planen kåres på rugbyunionens repræsentantskabsmøde den 21. marts - hvis dette ellers kan holdes i forhold til Corona-restriktioner.

Mads Hansen er indstillet for at påtage sig at stå for al seniortræning i Hundested Rugby Klub i et år, hvor der har været mange hensyn at tage og skiftende restriktioner at forholde sig til.

»Mads har dermed formået at holde gang i træningen - og i klubben. En rigtig kriger og en stor ildsjæl,« hedder det om den unge rugby-entusiast.

Hundested-drengen Mads Hansen har trods sin unge alder markeret sig i mange år med sit talent på rugbybanen. Han er noteret for 12-15 landskampe for 15-mands og adskillig flere på det såkaldte Seven-landshold, og han blev i 2019 kåret som årets Sevenspiller i Danmark.

Udover Hundested og landsholdet har han også fået opfyldt den drøm, han som 18-årig i 2016 fortalte i Frederiksborg Amts Avis. Nemlig at prøve at spille i udlandet.

- Jeg har været i Tyskland spille for en klub for fik lidt for det, indtil Corona satte en stopper for det, men jeg har stadig kontakt til klubben, fortæller han.

Hjemme i Hundested var der så sidste år pludselig ikke alene bud efter Mads som spiller.

- Jeg blev jo holdkaptajn i en tidlig alder, og da vi så mistede vores træner, røg jeg direkte ind som træner også. Samtidig er jeg med omkring bestyrelsen som suppleant og hjælper med mine meninger og holdninger, og jeg hjælper også ungdomstrænerne som konsulent, siger Mads Hansen.

I Corona-tiden hvor forsamlingsforbuddet har begrænset mulighederne og senest kun tilladt grupper af fem at træne sammen, har Mads Hansen også stået for at sætte træningen for klubbens kvindehold op og hjulpet med at gennemføre øvelser, mens banen har været delt op i fire store firkanter for hver sin træningsgruppe.

Fra den kommende uge bliver det imidlertid tilladt at træne op til 25 ad gangen, og her skal Mads Hansen i første omgang stå for at træne både mænd og kvinder. I det mindste til der findes en ny træner, som klubben lige nu søger efter.

Selv om han bruger så meget tid på rugby er Mads Hansen i en alder af bare 23 år nyuddannet som ingeniør indenfor sundhedsteknologi og IT.