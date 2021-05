Mad & Vin på lystbådehavnen

Ovenud lykkelig

Og på Frederiksværk Havn ser man frem til et fint samarbejde med den nye indehaver af områdets spisehus:

"Vi er ovenud lykkelige over at have landet denne aftale med Martin, det hele er grebet professionelt an og vi ser frem til et rigtig godt samarbejde på havnen fremadrettet", siger Carl-Erik Anthonsen, formand for Frederiksværk Havns bestyrelse i forbindelse med at aftalen blev skrevet under.

Inden Martin Appel kan åbne op for spisende gæster, skal restauranten igennem en ordentlig 'make-over', lokalerne skal sættes i stand, der skal blandt andet indsættes et helt nyt køkken samt ventilationsanlæg inden den nye indehaver byder indenfor.

Martin´s Mad & Vin kan i øvrigt følges på instagram @martinsmadogvin