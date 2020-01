Frederik Germann Pedersen mener, at kommunen bør gå efter at få Danmarks største discgolfbane - han er målløs over udvalgets indstilling.

Målløs over udvalg: V-politiker vil have 27 huller

Halsnæs - 21. januar 2020 kl. 10:40 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Halsnæs Discgolf Forening har ønsket at udvide den nuværende ni-hullers bane i Frederiksværk med 18 nye huller i Arresødal Skov, og foreningen får opbakning til planen om 27 huller fra både Halsnæs Idrætsråd og Venstre. På mødet i Udvalget for Kultur, Idræt og Demokrati onsdag stillede partiet forslag om at bakke op om en 27-hullers bane, men Venstres to udvalgsmedlemmer stod alene med ønsket .

Det er ikke faldet i god jord hos byrådsmedlemmet Frederik Germann Pedersen(V). På Facebook giver han udtryk for, at han er rystet over udvalgets indstilling.

»Jeg er godt nok målløs og rystet - her står vi med en kæmpe gave til kommunen, og så er der nogen der ønsker kun at gøre den større ved kun 9 hullers udvidelse - frem for 18 ekstra«, skriver Frederik Germann Pedersen.

Han lægger ikke skjul på, at han selv har spillet en del discgolf de sidste to år, og politikeren mener, at det en af de mest voksende udendørs sportsgrene i Danmark. Han ser derfor et stort potentiale i en bane med 27 huller.

»Det vil samtidig gøre det til Danmarks største bane, hvilket åbner døren for at man kan have Danmarksmesterskaberne og trække Europæiske turneringer hertil Halsnæs også. Hvilket kan skaffe turister, kunder til vores butikker/restauranter osv«, skriver han på Facebook.

Kritikken preller dog af på udvalgsformanden.

- Jeg har selv undersøgt, hvad der er af baner i Danmark og kan godt se, at en bane med 27 huller ville være unik og speciel, men vi vil gerne holde os til de idrætspolitiske overvejelser fra 2017, siger Helle Lunderød(S), udvalgsformand for kultur, idræt og demokrati.

