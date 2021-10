Sidste år hoppede mange i vandet i Lynæs på Lyserød Lørdag. Foto: Niels Jørgen Larsen

Lynæs støtter brysterne

Halsnæs - 04. oktober 2021 kl. 11:52 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Halsnæs

LYNÆS: Lynæs Havbad vil igen i år være med til at få samlet penge sammen til den landsdækkende kampagne Lyserød lørdag.

- Det gør vi ved det der kaldes Lynæs Støtter Brysterne. Det sker den 9. oktober på Lynæs Havn kl. 11.00, siger Lis Kristensen, formand for Lynæs Havbad.

Man kan vinde en masse fine præmier - bl.a. har Mikkel Beha udloddet rundvisning for fem personer med ledsager på familiens skib Wallenberg som ligger i Lynæs Havn. Skibet er kendt af de fleste fra fjernsynsudsendelserne om deres togter i både udlandet og i Danmark.

- Nu er der mulighed for at få skibet vist af Mikkel. Det foregår ved at man ved at yde støtte til kampagnen vinder ret til at deltage i Lotteriet Støtte med 50 kr. giver 1 lod og 100 kr. giver 3, oplyser Lis Kristensen.

Der er også mulighed for at vinde badeponchoer, brunch for 2, Lynæs huer, Minigolf, burgermenuer, is og øl, gavekort til tøj, fisk og meget mere.

Hop i havet

Du kan også hoppe i havet og være med til at samle penge ind til Lynæs støtter brysterne.

- Alle der bader bliver talt og dermed er med til at optjene støtte fra en erhvervsdrivende - der giver et beløb for hver person der kommer i vandet. Så tag din familie med og vær med til at samle penge ind til det rigtig gode formål, lyder opfordringen.

Man er også velkommen til at melde dig til at være sponsor for dette arrangement.

Så ca. 11.30 går alle i samlet flok fra Havnekontoret på Lynæs Havn ud til Lynæs Havbad hvor alle går i vandet fra Oplevelsesbroens brede trappe.

- Kom i badetøj og meget gerne med sjov lyserød udklædning. Tag gerne sjove instrumenter med - trommer og lignende - det lyder nok ikke godt - men det bliver sjovt, siger Lis Kristensen!