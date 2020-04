Lynæs-reddere får ny hurtig svensker

Til efteråret er den ny båd klar til at erstatte den nuværende båd i Lynæs, som man erhvervede i 2014 efter et stort slid med at skaffe de nødvendige sponsorer og finde den rigtige båd.

Redningsstationen i Lynæs er en af de travleste stationer i Danmark og yder ca. 100 gange årligt assistance til sejlere, kajakker, fritidsfiskere og andre, som er kommet i vanskeligheder til søs, ligesom de altid er parate, når den statslige redningstjeneste beder om assistance til at løse en opgave. Dansk Søredningsselskab har et tæt samarbejde med det statslige redningsberedskab JRCC i Karup - tidligere kendt som SOK.

- For Dansk Søredningsselskab er den nye båd et løft op i en ny liga. Vi får en båd, som hurtigt og i alt slags vejr kan hjælpe til søs og samtidig er der gjort alt for at give mandskabet en sikker og effektiv platform at arbejde på, siger formand for Dansk Søredningsselskab Ole Lyngenbo.