Lynæs-hytter: Der tegner sig et flertal mod dispensation

Der er i den grad gået politik i sagen om Lynæs Surfcenters ønske om midlertidigt at tage seks hytter og fem teltpladser i brug til overnatning i Lynæs. En tilladelse som vil kræve dispensation fra gældende lokalplan.

Sagen kunne være afgjort allerede på et udvalgsmøde i Mijø og Teknik, men formand Anja Rosengreen undlod her at stemme og begærede sagen i byrådet.