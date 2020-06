Livredder Steffen Mattrup Lund-Hansen havde sin første vagt i år på Trekanten i Hundested sidste weekend, hvor vejret ikke var til strandliv. I sommer får han ekstra kolleger i Lynæs. Foto: Niels J. Larsen

Lynæs får livredder i sommer

Halsnæs - 12. juni 2020 kl. 04:34 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Fra skoleferiens start den 27. juni vil der også være livredderpost på stranden i Lynæs.

Det sker efter at Udvalget for Erhverv og Beskæftigelse i Halsnæs Kommune har drøftet et forslag fra Venstre om det. Besluningen blev at »Udvalget anmoder administrationen om at kontakte livredningstjenesten med henblik på eventuel livredning i sommeren 2020 samt udarbejdelse af budgethåndtag for livredning på Lynæs frem over.«

Efterfølgende var punktet også på dagsordenen i Udvalget for Miljø og Plan, hvor man enedes om samme indstilling.

Inden han har fået henvendelsen fra Halsnæs Kommune melder cheflivredder John Mogensen, Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste, at der kan påsættes livredder i Lynæs i sommer, indenfor livredningstjenestens budget.

- Vi har overskud af livreddere, og der er plads i budgettet, da vi har holdt igen med vedligeholdelse, da der netop kunne blive tale om at udvide på grund af Corona-situationen, siger John Mogensen.

Forslaget om livredderpost i Lynæs er fremsat netop i lyset af COVID-19, hvor der forventes flere på nordkystens strande i sommer, og hvor livredningstjenesten har luftet muligheden for flere livredderposter for at lette presset på de mest besøgte strande.

- Lynæs strand er fantastisk, og jeg håber at flere får øje for den, siger John Mogensen.

Han har allerede et livredderskur klar til at blive flyttet til Lynæs, hvor man for nogle somre siden havde livredderpost i tre uger som et forsøg.

- For mig er det et kæmpestort ja, og jeg har talt med resten af udvalget som nikker anerkende til det, siger Halsnæs Kommunes repræsentant i livredningstjenesten, byrådsmedlem Thomas Møller Nielsen (V).

