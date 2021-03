Kokken Phillip Spangfort har forfrisket surfcenterets menukort op til sæsonåbningen fredag eftermiddag

Send til din ven. X Artiklen: Lynæs Surfcenter satser på hele året Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Lynæs Surfcenter satser på hele året

Storslået åbning med spændende aktiviteter, gode tilbud og gratis påskeæg til de mindste

Halsnæs - 26. marts 2021 kl. 09:19 Af Thomas Quvang Kontakt redaktionen

Når Lynæs Surfcenter åbner for sæsonen fredag eftermiddag kl. 15.00 bliver det sidste gang de holder en sæsonåbning.

For Lynæs Surfcenter satser nu på hele året og vil fremover holde åbent både sommer og vinter. Det fejres med en storslået åbning, hvor der bl.a. tilbydes helt nye (og coronavenlige) aktiviteter, gode tilbud og ikke mindst gratis påskeæg til de små.

Helårsforretning Siden Jeppe og Johan Ingversen startede Lynæs Surfcenter for 9 sæsoner siden, er det kun gået fremad og sidste år kulminerede det i en meget velbesøgt sommer med over 40.000 gæster. At danskerne var tvunget til at holde ferie i Danmark, har helt sikkert spillet ind på den positive udvikling sidste år, men ikke desto mindre, satser drengene nu på en helårsforretning, hvor lokale og gæster kan få gavn af stedet både sommer og vinter. ”Vi føler at tiden er inde til at udvide vores store drengedrøm og omdanne surfcenteret til en helårsforretning, hvor vi kan tilbyde både café, aktiviteter og kurser hele året. Det er helt bestemt ikke lige så nemt at få folk til i de mere kolde og regnfulde måneder, men derfor har vi renoveret centeret, så vi har bedre indendørs faciliteter, hvor vi håber at kunne afholde forskellige arrangementer såsom fællesspisning, foredrag og workshops.

Vi ønsker at bidrage til at skabe mere fællesskab her i Lynæs og omegn, hvor surfcenteret forhåbentligt kan skabe rammerne for at folk mødes på kryds og tværs”, fortæller partner Johan Ingversen om de nye ambitiøse fremtidsplaner.

Outdoor cooking Den store nye satsning starter allerede d. 26. marts kl. 15.00, hvor Lynæs Surfcenter åbner dørene for sæsonen og dermed resten af året. Og en af de nye aktiviteter i butikken er konceptet Outdoor Cooking, hvor man kan booke sit helt eget bålsted inkl. alt man behøver for at kunne lave både bål og mad over åben ild. Når man booker en tid til Outdoor Cooking, får man både en etableret bålplads ved stranden, brænde og optænding, en klargjort menu og ikke mindst udstyr, der ville gøre Nikolaj Kirk og Jørgen Skoubou (værter fra DR-programmet Nak og Æd) til skamme. Så alt man selv behøver at gøre er, at få sin indre vildmand frem, tænde bålet og tilberede den klargjorte menu. Wupti – et ”hjemmelavet” måltid mad under åben himmel og havudsigt! Psst… Man kan også købe snobrød og skumfiduser med.

Ny kok og ny menu Kan man ikke lige finde sin indre vildmand frem, så kan man i stedet smutte i caféen, hvor Lynæs Surfcenter netop har ansat kokken Philip Spangfort, der har forfrisket menu-kortet og tilføjet både frokost og nyt udvalg af bagerbrød. Philip har en lang karriere bag sig og har tidligere skabt resultater for Cafe Norden og Nordgruppen, der bl.a. står bag Cocks & Cows og den populære københavnske cocktailbar the Bird & the Churchkey. Og hvis man ikke lige er til de store forandringer, så kan man stadig få det som man plejer i foodtrucken, hvorfra der serveres den famøse Lynæsburger! Alt mad serveres som take away, men der udlånes gerne tæpper og strandstole, så man kan tage plads på stranden. Lynæs Surfcenter fejrer påsken og den nye satsning i stor stil og inviterer alle til at kigge forbi. Der er masser af plads, frisk luft, god afstand og ingen dårlige undskyldninger for at blive indenfor.

Alle dage i påsken er der åben fra kl. 8-20.