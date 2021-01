LANG NÆSE: Efter en kontramelding fra myndighederne om lyntest kan kommunerne smide deres planer ud, og medarbejdere må kigge langt efter testvognen. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Lyn-testkaos vækker vrede

Halsnæs - 30. januar 2021 kl. 04:11 Af Kasper Daugbjerg Dønbo

Lærere og pædagoger skal ikke forvente besøg fra coronatestvognen på arbejdspladsen lige foreløbig. Fredag morgen modtog landets kommuner et brev fra KL med nye nationale retningslinjer for, hvordan de skal kvikteste, og her fremgår det, at der fremover ikke er kapacitet til at teste personale i dagtilbud og skoler.

Det er ellers kun en uge siden, at regeringen kritiserede kommunerne for ikke at udnytte den ledige testkapacitet godt nok og opfordrede dem til at bestille flere mobile testvogne. Den opfordring fulgte Halsnæs Kommune, men testvognen nåede kun forbi kommunens skoler og daginstitutioner én gang, inden de nye retningslinjer blev meldt ud.

Kommunens borgmester er både irriteret og frustreret over det testkaos, som myndighedernes kontrameldinger skaber. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Jeg synes, at det her er en brøler. Vi bruger mange ressourcer på at løfte de her opgaver, og så nytter det ikke noget, at man laver om på tingene hele tiden. Man bliver nødt til at give ordentlige arbejdsvilkår til kommunerne, siger Steffen Jensen (S), borgmester i Halsnæs Kommune.

Udmeldingen vækker samtidig harme hos Hanne K. Byskov, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Halsnæs Kommune.

- Jeg synes ikke, at det er i orden, og jeg tabte både næse og mund, da jeg hørte om det. Man har stillet pædagogerne noget i udsigt, som de ikke har fået, siger hun.

Retningslinjerne træder i kraft fra mandag den 1. februar.