Se billedserie Oliestriben efter de fjernede biler i søen bag Frederiksværk Hallen.

Lukker sag om biler i sø

Halsnæs - 04. juni 2018 kl. 11:50 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Nordsjællands Politi vil ikke forske videre i sagen om de to gamle biler, der i sidste uge blev trukket op af den lille sø bag Frederiksværk Hallen og Arresø Skole Magleblik. Man har overladt det til Halsnæs Kommune, der har sørget for at bilerne blev fjernet og nu er bragt til ophugning hos Frederiksværk Autodele ved Milan Petric.

Det var elever fra Arresø Skole Magleblik, der sammen med en lærer, opdagede de to biler i søen, fordi vandstanden efter ugers tørke var faldet markant. De forsøgte i første omgang at trække den ene af bilerne op, men overlod det til politi og Halsnæs Kommune, da man konstaterede, at de var forsynet med nummerplader. Der var tale om 1980'er modeller, en Opel Ascona og en Mazda, og det menes at de har ligget i søen i måske omkring 10 år.

Efter at bilerne er fjernet, kunne man i sidste uge se en sort oliestribe fra Krebsehullet, som søen bl.a. kaldes, op imod cykel- og gangstien. Specialkonsulent Merete Kjær fra Halsnæs kommunes miljøafdeling har set nærmere på striben.

- Det er et tykt olieholdigt produkt, der har sat sig i overfladen og farvet græsset. Det er ikke trængt ned i jorden. Vi regner med, at det bliver naturligt nedbrudt, siger Merete Kjær og det sidste spor i sagen om »bilmysteriet«.

Dermed er en opsigtsvækkende sag med mange sjove detaljer ved at være lukket. Med mindre der dukker nye oplysninger op om de to biler og hvordan de er havnet i søen. Eller søen gemmer flere hemmeligheder. Det fortælle at der udover mange halsetudser og ål også lever et par skildpadder i søen. De er således set sole sig på taget af den ene bil, inden den blev trukket op!