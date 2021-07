Se billedserie Livredder Louise Albrechtsen reddede otte badende fra hestehuller ved bølgebryderne i Liselejer i lørdags. Hendes kollega på stranden havde 12 aktioner. Hestehullerne opstår med udadgående strøm ved bølgebrydere som den i baggrunden. Foto: Allan Nørregaard Foto: ALLAN NORREGAARD

Louise reddede otte fri af hestehuller

Halsnæs - 20. juli 2021 kl. 15:25 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

I alt blev 31 badegæster ved nordkystens strande i løbet af weekenden hjulpet fri af såkaldte hestehuller med kraftig udadgående strøm. Alene i Liseleje måtte livredderne i aktion 20 gange lørdag. Søndag var der yderligere mindst én redningsaktion i Liseleje, mens de øvrige har været ved bølgebrydere i Tisvildeleje, Rågeleje og Hornbæk.

Livredder Jakob Klint Axelsen var lørdag i aktion 12 gange, mens kollega Louise Albrechtsen havde otte aktioner for at redde både børn og voksne ved bølgebryderne i Liseleje.

- Det var på venstre side af begge bølgebrydere, værst og dybest på den længst mod vest. Det er et sted hvor børn bader sikkert de fleste dage, men det ændrer sig ved pålandsvind, siger Louise Albrechtsen.

De to livreddere måtte assistere hinanden, da flere kom i vanskeligheder samtidig, og til sidst blev de simpelthen liggende med deres board ude i vandet for at holde øje.

- Jeg oplevede at nogle sagde nej til hjælp, fordi de mente at have kontrol over det, men to minutter efter var de i problemer, siger Louise Albrechtsen.

Hun noterer sig, at også mange af de lokale ikke er tilstrækkelig opmærksom på faren ved bølgebryderne, men glæder sig over de som kommer og spørger og læser de opslag, livredderne sætter op. Louise Albrechtsen er selv fra Frederiksværk med skolegang på Enghaveskolen og gymnasiet, så hun kan må mange måder rådgive strandgæsterne.

- Blot skal de lære, at det er en farlig cocktail med kraftig pålandsvind og sol, siger hun.

Folk søger nemlig til stranden, når solen skinner, selv om det blæser. På en gråvejrsdag bliver de væk, og så opstår problemerne ikke.

Den Nordsjællandske Kystlivredningstjeneste har via kampagner gennem flere år advaret folk mod at bade ved bølgebryderne. Igen op til denne badesæson, hvor man ved uddelingen af Kaj Walther-prisen markerede redningsaktionen i Hornbæk sidste år, hvor tre drenge kom i store vanskeligheder ved bølgebryderen.

Opfordringen fra cheflivredder John Mogensen er klar: Bad hvor der er livredder og mellem de opsatte flag. Og ikke ved bølgebryderne, hvor hestehullerne opstår, særlig når der er pålandsvind, som der vil være de kommende dage også:

- Heldigvis kom ingen i alvorlig druknefare i weekenden, for vi ved hvor hullerne er. Vi kunne vælge helt at lukke strande, men på den anden side, så gemmer folk sig så, hvor man ikke kan se dem. I stedet åbner vi et mindre område ved livredderposten, siger John Mogensen.

Desværre oplever man alligevel at folk bader på den anden side af flagene, som John Mogensen selv så senest søndag i Tisvildeleje.

- Det mest irriterende som livredder er at vi skal holde øje med de, som gør hvad de ikke må istedet for at holde øje med de som bader indenfor de opsatte flag. Men bader du her, er sandsynligheden for at drukne markant mindre, siger John Mogensen.